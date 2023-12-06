Суд в Краснодаре принял в производство иск Бугаева о моральном вреде на 5 млн рублей

По мнению экс-футболиста сборной России, распространенная сотрудниками полиции видеозапись, где зафиксировано наличие при нем наркотических средств, якобы содержит сфальсифицированные сведения и порочит его достоинство и репутацию

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара зарегистрировал исковое заявление экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева к Министерству финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором он добивается компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, материалы передали судье. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"В Первомайский районный суд Краснодара поступило исковое заявление Алексея Бугаева о компенсации морального вреда. Истец считает, что ему причинен моральный вред, подлежащий компенсации. Просит суд взыскать с Министерства финансов РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. В настоящее время заявление зарегистрировано, материалы дела переданы судье", - говорится в сообщении.

Суть иска состоит в том, что Бугаев добивается компенсации за распространение сотрудниками полиции видеозаписи, где зафиксировано наличие при нем наркотических средств. Истец настаивает, что находился в психотравмирующей ситуации, а видеозапись якобы содержала сфальсифицированные недостоверные сведения, искажала реально имевшие место события, выставляла его как лицо, совершившее преступление, а также порочит его достоинство и репутацию.

Днем 3 ноября Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Бугаеву, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков, он будет находиться под стражей до 31 декабря.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом нашли в кармане его верхней одежды, провели экспертизу. По предварительной версии, мужчина временно проживает у родственников в Сочи, наркотическое вещество он забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там.

Бугаев является воспитанником московского "Торпедо" и выступал за команду в 2001 году и с 2003-го по 2004 год. Также защитник играл за томскую "Томь", подмосковные "Химки", "Краснодар" и московский "Локомотив", в составе которого стал обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005). За сборную России Бугаев провел семь матчей. Он был участником чемпионата Европы 2004 года, сыграв полные встречи с командами Португалии (0:2) и Греции (2:1). Российские футболисты на том турнире заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Карьеру футболиста Бугаев завершил в 2010 году.