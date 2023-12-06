Суд продлил арест сопредседателя "Голоса" Мельконьянца по делу о нежелательной организации

Обвиняемый содержится под стражей с 18 августа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста юриста и сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил на два месяца, до 17 апреля, срок содержания под стражей Мельконьянца Г. А., обвиняемого по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России)", - сказали в суде. Обвиняемый содержится под стражей с 18 августа.

Дело в отношении юриста возбуждено по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Также Генпрокуратура признала нежелательным объединение "Европейская сеть по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), в которую входит движение "Голос".