Во Владивостоке 9 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на сетях

Восстановление прав жителей на бесперебойное предоставление коммунальных услуг взяла на контроль прокуратура региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Авария на теплосетях оставила без отопления около 9 тыс. жителей Владивостока. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщили в региональной прокуратуре.

"6 декабря 2023 года произошла авария на сети теплоснабжения, в результате которой более 9 тыс. жителей многоквартирных домов по улицам Юмашева, Кузнецова и Ладыгина во Владивостоке остались без отопления и горячего водоснабжения", - уточнили в ведомстве.

Прокуратура даст оценку исполнению требований закона при содержании и обслуживании тепловых сетей и соблюдению нормативного срока устранения аварии. Также прокуратура контролирует восстановление прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.