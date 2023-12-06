Хинштейн: среди задержанных участников банды киллеров начальник штаба СОБР "Рысь"

По словам депутата Госдумы, речь идет об Алексее Алпатове

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Среди задержанных участников банды, действовавшей с 1998 года, начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Задержание членов преступной группы полицейских спецназовцев проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе - начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)", - написал он в Telegram-канале.

Он также отметил, что согласно фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х годов занимались заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большинство задержанных - в тот период служило в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему времени уже уволились.

Ранее в МВД сообщали, что сотрудники полиции задержали лидера и других участников банды, специализирующихся на тяжких преступлениях с 1998 года. Участникам инкриминируется совершение более 30 преступлений. По данным МВД, криминальная структура была сформирована в конце 1990-х годов. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, бывшие военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. В списке преступлений банды убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в городе Одинцово Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 года по 2003 год, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.