На севере Омской области отключили от газа 30 многоквартирных и 536 частных домов

В регионе прогнозируют морозы до -45 градусов

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Снижение давления в газопроводе на севере Омской области, где ожидаются морозы до -45 градусов, стало причиной отключения газоснабжения в трех районах 30 многоквартирных и 536 частных домов, у которых есть альтернативные источники отопления. Как сообщил в эфире телеканала "ГТРК-Иртыш" министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко, благодаря этому удалось избежать аварийного веерного отключения газа в аномальные холода.

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. В 2021-м на месторождении отремонтировали одну из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Полностью решит эту проблему строительство в Таре магистрального газопровода, которое планируют завершить в 2025 году.

"В этих трех районах был риск веерных отключений. Поэтому было принято решение об отключении 30 многоквартирных домов и частного сектора в Таре и ее пригороде - это 336 [частных] домов. И мы видим тенденцию, что это не позволяет обеспечить бесперебойное снабжение в период аномальных морозов, поэтому сегодня принято решение об отключении еще порядка 200 [частных] домов. Это необходимо, чтобы сохранить газоснабжение более 2 тыс. потребителей", - рассказал Шнипко.

Министр добавил, что пострадавшим от отключения газа жителям регион компенсирует выросшие траты на коммунальные услуги. Тем, кто пользуется электротермией, выплатят по 21 509 рублей, кто отапливается дровами или углем - по 8 131 рублю.

Ранее Обь-Иртышское УГМС сообщило, что уже в ночь на 7 декабря морозы в Омской области усилятся до -33-38 градусов. 8 и 9 декабря температура ночью составит 34-39 градусов, местами до -45, днем около -30-35.