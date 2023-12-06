Суд в Новосибирске продлил меру пресечения двум ученым СО РАН по делу о госизмене

Одним из фигурантов дела является сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирске продлил срок нахождения под домашним арестом сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву и срок нахождения под стражей еще одному ученому, имя которого не разглашается. Оба ученых обвиняются в государственной измене, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Советским районным судом Новосибирска рассмотрено два материала в порядке досудебного производства в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд удовлетворил ходатайства следователя СО УФСБ России по НСО", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что один из обвиняемых - это сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев, домашний арест которого продлен на два месяца. "Второму обвиняемому [его данные суд не сообщает] на два месяца продлен срок содержания под стражей - до 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщалось только об аресте Звегинцева. Об аресте ученого стало известно 16 мая 2023 года из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН, опубликованного на сайте института. Собеседник в СО РАН сообщил ТАСС, что поводом для подозрений Звегинцева в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Летом 2022 года за госизмену арестовали директора ИТПМ СО РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Кроме того, по подозрению в этом преступлении задержали и поместили в СИЗО Лефортово профессора Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, у которого ранее обнаружили четвертую стадию рака. Колкер умер спустя несколько дней после ареста.