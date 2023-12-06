Суд на Ямале отправил в колонию фигуранта дела о хищении более 900 тонн нефти

Его приговорили к четырем годам лишения свободы

ТАСС, 6 декабря. Губкинский районный суд приговорил руководителя коммерческой организации к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год по делу о хищении 933 тонн нефти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Губкинским районным судом вынесен приговор в отношении руководителя коммерческой организации, который в группе с иными лицами за полгода похитил 933 тонны нефти. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с ограничением свободы сроком на год", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, всего в результате несанкционированной врезки в нефтепровод виновными лицами похищено 933 тонны нефти общей стоимостью свыше 26 млн рублей.

Следствием установлено, что с декабря 2018 года по июль 2019-го подсудимый, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода "Уренгой-Холмогоры" в поселке Пурпе Пуровского района. Он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой и резервуарами для слива-налива нефтепродуктов, контейнерной площадки, прирельсовой базы, после этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод.

В результате их незаконных действий нефть из магистрального трубопровода поступала в резервуары, а затем загружалась в железнодорожные вагоны-цистерны с целью дальнейшей реализации потенциальным покупателям.