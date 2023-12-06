Пожарные ликвидировали открытое горение в консерватории в Петербурге

Его площадь составила 100 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В 14:42 мск отказ дополнительному номеру 1-бис, в 14:50 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России ТАСС добавили, что горение ликвидировано на площади 100 кв. м.

"До прибытия эвакуировалось свыше тысячи человек. Горели строительные материалы в месте складирования. Сейчас выясняется причина пожара, конкретный ущерб. Можно сказать, что справились быстро. Сейчас уже проводится проливка, разборка, подразделения разъезжаются по местам дислокации", - сказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

В пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства" сообщили, что пожар в консерватории Петербурга не повлияет на сроки ее реставрации.

"Эвакуация сотрудников со строительной площадки консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произведена успешно, пострадавших в ходе пожара и эвакуации нет. Данная ситуация не повлияет на сроки реализации объекта и строительный процесс", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание произошло в складском помещении на первом этаже здания консерватории, в отдалении от реставрируемых залов. Последствия возгорания будут устранены силами подрядной организации - АО "Политехстрой".

Как рассказал представитель "Единого заказчика в сфере строительства", первый концерт в историческом здании планируют провести в 2024 году. Сейчас уже завершена реставрация фасадов консерватории - восстановлено более 2 тыс. элементов лепного декора. "Также усилена и отреставрирована кирпичная кладка и оштукатурены стены здания площадью 8 тыс. кв. м, специалисты настраивают архитектурную подсветку. Продолжается реставрация внутренних помещений, а также картин, скульптур, исторических музыкальных инструментов и мебели в мастерских города", - сообщили в пресс-службе.