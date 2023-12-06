В столичном регионе задержали четверых мужчин по делу о краже на 7 млн рублей в Алуште

Задержания прошли в Москве и Подмосковье

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали в Москве и Подмосковье четверых мужчин, подозреваемых в краже денег, драгоценностей и одежды на общую сумму 7 млн рублей из дома предпринимателя в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.

"На территории Москвы и Подмосковья задержали четверых ранее судимых мужчин в возрасте от 32 лет до 51 года, подозреваемых в краже из частного домовладения, расположенного в Алуште. <...> В ночь на 27 августа 2023 года сообщники через окно проникли в строение и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 млн рублей, $1,7 тыс., €400, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия, брендовую одежду, после чего покинули Республику Крым, надеясь избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

При обысках изъято 629 тыс. рублей и $300, ювелирные изделия, sim-карты, телефоны, а также автомобиль, который использовался при совершении кражи. Задержанных доставили в Алушту, дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой).