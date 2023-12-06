Порядка 1,5 тыс. жителей Новороссийска остались без отопления из-за аварии

В зоне отключения также находятся два социальных объекта

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Порыв тепловой сети произошел в Новороссийске, в зоне приостановки подачи теплоснабжения оказались порядка 1,5 тыс. жителей многоквартирных домов и два социальных объекта. Об этом сообщается в Telegram-канале новороссийских теплосетей.

"По техническим причинам произошел порыв тепловой сети на ул. Мира. В связи с этим приостановлено теплоснабжение многоквартирных домов (проживают 1 445 человек)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоне отключения также находятся два социальных объекта: детский сад и медицинское учреждение. Место утечки специалистам уже удалось установить, ведутся работы по ликвидации последствий.

На Черноморском побережье температура воздуха составляет от 8 до 13 градусов тепла, в Новороссийске ветер, его порывы могут достигать 18-23 м/с, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС).