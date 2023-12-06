В Рязанской области при задержании злоумышленника погиб полицейский

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокурора региона

ТАСС, 6 декабря. Сотрудник полиции убит при задержании злоумышленника, открывшего стрельбу из окна двухэтажного дома в деревне Высокое Рязанской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Рыбновского района

"Был в командировке не местный полицейский, его убили. Мужчину, который стрелял из двухэтажного дома в деревне Высокое, задержали", - сказала собеседница агентства.

Как позже пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в среду на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области Коданев Д. В., ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокурора", - сообщили в ведомстве.