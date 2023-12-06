Суд в Туле арестовал мужчину по обвинению в убийстве годовалого сына

Преступление было совершено 4 декабря

ТАСС, 6 декабря. Суд в Туле арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве сына 2022 года рождения, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Зареченскому району Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что 4 декабря мужчина находился со своим сыном 2022 года рождения, из-за возникшей личной неприязни он ударил ребенка ножом в живот, мальчик умер. После этого мужчина покинул квартиру, но вскоре был задержан.