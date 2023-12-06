Экс-депутат парламента ЛНР погиб после подрыва автомобиля

Олег Попов получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщили в правоохранительных органах республики

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов погиб после подрыва автомобиля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"Олег Попов, насколько мне известно, получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва машины у "Авангарда" (стадион в городе Луганске ЛНР - прим. ТАСС). Он скончался", - сказал собеседник агентства.

Позже депутат Народного совета (парламента) ЛНР Юрий Юров в Telegram-канале сообщил, что при взрыве автомобиля в Луганске погиб экс-парламентарий региона Олег Попов. "В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР нескольких <…> созывов, участник народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", - сообщил он.

Юров напомнил, что это уже второе покушение на Попова - первое было в сентябре прошлого года, спецслужбы задержали организатора покушения.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщала ТАСС, что из-за взрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске погиб человек.