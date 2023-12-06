В Малайзии арестовали мужчину из-за призыва установить дипотношения с Израилем

Высказывание прозвучало во время интервью в TikTok с с израильским инфлюенсером Хананьей Нафтали, передает Reuters

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Малайзии арестовала 36-летнего мужчину после его высказываний о том, что королевство должно установить дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

"Данное высказывание было сделано во время интервью с израильским инфлюенсером в социальных сетях Хананьей Нафтали, которое было загружено на TikTok", - заявил директор департамента уголовных расследований полиции Малайзии Мохамад Шухайли Мохамад Заин. По его словам, мужчину заключили под стражу в среду сроком на три дня, в его отношении ведется расследование в соответствии с законом о подстрекательстве к мятежу.

По информации агентства, шестиминутное видео с мужчиной, назвавшимся малазийцем, распространилось в социальных сетях на прошлой неделе и вызвало возмущение среди его соотечественников, которые заявили, что взгляды мужчины не отражают мнения других жителей страны.

Малайзия не имеет дипломатических отношений с Израилем. Азиатская страна, большинство населения которой составляют мусульмане, поддерживает палестинцев и критикует действия Израиля в конфликте в секторе Газа.