Два работника теплосетей Донецка пострадали при атаке украинского беспилотника

Специалисты выполняли аварийные работы по замене тепловой сети на улице Кирова

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Два работника "Донецктеплосетей" получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ремонта сетей в Кировском районе Донецка, сообщили ТАСС в "Донбасстеплоэнерго".

"Пострадавшие со множественными осколочными ранениями доставлены в больницу", - сообщили в компании. По ее информации, специалисты выполняли аварийные работы по замене тепловой сети на улице Кирова. В результате атаки беспилотника также повреждена спецтехника предприятия.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атак беспилотников в Кировском районе ранены две женщины и один мужчина. Таким образом, число раненых при атаках беспилотников выросло до пяти.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток ВСУ четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов.