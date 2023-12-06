Прокурор попросил девять лет главврачу больницы "Матросской Тишины" за поддельные диагнозы

Приговор по делу планируется огласить 12 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал приговорить к девяти годам колонии главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко по делу о взятках за фиктивную постановку диагнозов арестантам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда, где рассматривается дело.

"Представитель прокуратуры в прениях сторон попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии по делу о взятках и превышении полномочий", - сказали в суде. Приговор по делу планируется огласить в 11:40 12 декабря.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Кравченко получил от следственно-арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц. Эти решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлены восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов. Также следствие считает, что Кравченко безосновательно направил в больницу нескольких заключенных, тем самым улучшив условия их содержания.