Суд ДНР приговорил к 25 годам троих "азовцев" за минометные обстрелы домов в Мариуполе

По данным Главной военной прокуратуры РФ, "в результате попаданий повреждены и частично разрушены два жилых дома, собственники которых успели укрыться в подвалах зданий и не пострадали"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы троих военнослужащих националистического объединения "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) за минометные обстрелы жилого сектора в Мариуполе весной 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в марте 2022 года военнослужащие Владислав Чуж, Святослав Здоровенько и Богдан Безносько, находясь на боевой позиции, оборудованной во дворе школы №32 Мариуполя, в течение двух недель производили неизбирательные "веерные" обстрелы осколочно-фугасными снарядами из 82-миллиметрового миномета БМ-37 жилого массива. В результате попаданий повреждены и частично разрушены два жилых дома, собственники которых успели укрыться в подвалах зданий и не пострадали", - сообщили в ГВП.

Военнослужащим "Азова" было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом по мотивам ненависти, умышленном повреждении имущества и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Чужа, Здоровенько и Безносько к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.