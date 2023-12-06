В ЛНР возбудили уголовное дело после гибели экс-депутата из-за взрыва машины

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Луганской Народной Республике возбудило уголовное дело по факту подрыва автомобиля в городе Луганске, в результате которого погиб экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя СУ СК по ЛНР Елена Марковская.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Луганской Народной Республике по факту детонации в автомобиле неустановленного устройства, в результате которого погиб депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР Олег Попов, возбуждено уголовное дело по статьям "террористический акт", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", а также "незаконное изготовление взрывчатых веществ", - сказала она.