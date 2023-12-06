МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в консерватории в Санкт-Петербурге

Его площадь составила 100 кв. м

ТАСС, 6 декабря. Пожар в Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован на площади 100 кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар произошел на первом этаже четырехэтажного здания консерватории. Сообщение о возгорании поступило в 12:46 мск. К 14:29 мск огонь удалось локализовать, в 14:50 мск открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.