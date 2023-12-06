В Подмосковье нашли, предположительно, тело экс-депутата Рады Кивы

В оперативных службах рассказали, что на его голове обнаружили рану

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Предположительно, тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в Одинцовском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского района. На его голове обнаружена рана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело обнаружено в одном из отелей. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Илью Киву в марте лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал СВО и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по нескольким статьям, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.