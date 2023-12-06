СК возбудил дело после убийства сотрудника полиции в Рязанской области

Инцидент произошел в селе Высокое

ТАСС, 6 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который убил из охотничьего ружья сотрудника полиции в селе Высокое Рязанской области при проведении следственных действий. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Ирина Котова.

"В отношении уроженца Вологодской области 1976 года рождения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сказала она.

По словам Котовой, при проведении следственных действий в селе Высокое Рязанского района мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, он произвел выстрел из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области. "Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение", - сказала она.