Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об избиении пожилой женщины ее внуком

Следственные органы СК России по Нижегородской области проводят проверку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пожилой женщины в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пожилой жительницы Нижегородской области", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в эфире одной из программ федерального телевидения вышел сюжет, в котором пожилая жительница Нижегородской области сообщает о том, что внук регулярно избивает ее. С ее слов было написано несколько заявлений в органы внутренних дел, но мер принято не было. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится проверка.

"Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину возбудить уголовное дело, представив доклад, в том числе о мерах реагирования правоохранительных органов", - сообщили в СК РФ.