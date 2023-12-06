Дорогу на границе ФРГ с Польшей перекрыли из-за муляжа бомбы в автомобиле россиянина

Сотрудники полиции обнаружили в бардачке предмет, похожий на петарду, из которого торчали провода и мигающие светодиоды, пишет Bild

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Германии на некоторое время перекрыла дорогу на границе с Польшей после того, как в автомобиле россиянина было обнаружено предполагаемое взрывное устройство, впоследствии оказавшееся муляжом. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел на бывшем автомобильном пограничном переходе "Людвигсдорф" недалеко от города Гёрлиц (федеральная земля Саксония). Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в бардачке машины россиянина предмет, похожий на петарду, из которого торчали провода и мигающие светодиоды. К устройству также был подключен аккумулятор.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка вызвали специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. "Дорога была закрыта по соображениям безопасности", - заявил Bild представитель полиции Марсель Претч. С 12:00 по местному времени (14:00 мск) движение было полностью перекрыто. Спустя почти два часа саперы сообщили, что речь идет о муляже. Движение было восстановлено.

Полиция Германии продолжает расследование, в том числе проводит досмотр автомобиля россиянина.