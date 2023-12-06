Следователи изымут записи с камер в отеле Подмосковья, где обнаружили тело Кивы

В оперативных службах сообщили, что следователи также опросят сотрудников отеля, которые обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи изымут и изучат записи с камер видеонаблюдения в отеле в Одинцовском районе Подмосковья, где было обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Следователи изымут и изучат записи с камер видеонаблюдения для расследования преступления. Кроме того, следователи также опросят сотрудников отеля, которые обнаружили тело мужчины", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в деревне Супонево Одинцовского района обнаружено тело, предположительно, бывшего депутата Рады Ильи Кивы с раной на голове. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Киву в марте 2022 года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.