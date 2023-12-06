В ЛНР силовики обнаружили схрон с оружием

Из него изъяли пять автоматов Калашникова, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла"

ТАСС, 6 декабря.Силовики обнаружили тайник с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла", пятью автоматами Калашникова и пятью выстрелами к осколочному гранатомету в Свердловском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Сотрудники ГУУР МВД России и региональной полиции совместно с ФСБ России во взаимодействии с коллегами из Росгвардии <…> в заброшенном доме одного из населенных пунктов Свердловского района ЛНР обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Из схрона стражи правопорядка изъяли пять автоматов Калашникова, три магазина к ним, 155 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, 19 гранат Ф-1, 19 запалов УЗРГМ-2, пять выстрелов к ВОГ-25, РПГ-26, переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" без блока управления и подствольный гранатомет ГП-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое оружие и боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД по региону, проводится проверка.