Источник Reuters утверждает, что за убийством экс-депутата Рады Кивы стоит СБУ

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) несет ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее в оперативных службах ТАСС рассказали, что, предположительно, тело Кивы найдено в Одинцовском районе Московской области. По словам собеседника агентства, тело обнаружено в одном из отелей. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Киву в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал СВО и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.