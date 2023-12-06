СК возбудил дело по факту убийства в Одинцовском районе Ильи Кивы

По предварительным данным следствия, экс-депутат Верховной рады погиб от огнестрельного ранения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ). Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной рады Украины - Илья Кива", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Кива погиб от огнестрельного ранения. "По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - сказали в управлении.

Также там отметили, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. "В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в деревне Супонево Одинцовского района обнаружено тело, предположительно, бывшего депутата Рады Ильи Кивы с раной на голове. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Киву в марте 2022 года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.