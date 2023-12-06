Во Владимире пассажирка провалилась в технический люк троллейбуса

СК возбудил дело

ТАСС, 6 декабря. Следователи во Владимире возбудили уголовное дело после госпитализации женщины, которая во время поездки в троллейбусе провалилась в технический люк транспортного средства. Женщине нанесен тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Владимирской области.

"Следователем СК России по факту травмирования женщины в троллейбусе <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время поездки на троллейбусе по территории города Владимира женщина провалилась в технический люк транспортного средства, в результате чего получила травму и была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. "В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников организации-перевозчика, ответственных за безопасность общественного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.