ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

ТАСС, 6 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет.
Повреждена линия электропередачи, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе", - написал он.
Гладков добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.