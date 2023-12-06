6 декабря, 17:08,
обновлено 6 декабря, 17:20

На территории Центрального федерального округа разыскивают предполагаемого убийцы Кивы

Как отметили в правоохранительных органах, в настоящее время на розыск ориентированы все силовые структуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Розыск предполагаемого убийцы бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы проходит на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Идут активные разыскные мероприятия по Московской области, по соседним регионам, фактически по всему ЦФО", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на розыск ориентированы все силовые структуры. "Просматриваются камеры видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он не исключил, что исполнитель убийства экс-депатута Верховной рады мог покинуть территорию России. "Вероятнее всего на территории нашей страны его уже нет", - сказал он. 

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