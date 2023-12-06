В деле убийства экс-депутата Рады Кивы рассматривают "украинский след"

Убийство экс-депутата Верховной Рады носило заказной характер, отметили в правоохранительных органах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье носило заказной характер. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, среди версий убийства рассматривается украинский след.

"По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер. В настоящее время следствие среди версий преступления рассматривает украинский след", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в деревне Супонево Одинцовского района обнаружено тело Кивы с огнестрельным ранением головы. По данному факту подмосковными следователями возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изымают записи с камер видеонаблюдения.