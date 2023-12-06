Что известно о гибели экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива погиб от огнестрельного ранения в Одинцовском районе Московской области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, идет розыск преступников.
Кива был активным участником "майдана" и боевых действий на стороне киевского режима в Донбассе, однако затем примкнул к оппозиции. В начале 2022 года он уехал в Россию, где активно критиковал украинское руководство и поддерживал специальную военную операцию.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства гибели
- Тело Кивы с раной на голове было найдено на территории одного из отелей в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, сообщили в оперативных службах.
- Неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия, от полученных ранений он умер на месте, отметили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Реакция властей
Предполагаемые организаторы убийства
- Служба безопасности Украины (СБУ) могла нести ответственность за убийство Ильи Кивы, сообщил источник агентства Reuters.
- По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает "украинский след", сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Что известно о Киве
- Илья Кива родился 2 июня 1977 года. Окончил Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого и Академию МВД Украины.
- В 2014 году возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Возглавлял Всеукраинский союз ветеранов АТО, руководил отделением "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ) на востоке Украины.
- В 2015-2016 годах руководил департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Был советником министра внутренних дел Арсена Авакова и председателем профсоюзов МВД Украины.
- С 2017 по 2019 год - глава Социалистической партии Украины. Был одним из кандидатов на выборах президента в марте 2019 года. В июле 2019 года прошел в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
- Офис генерального прокурора Украины 6 марта 2022 года предъявил Киве обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Он был лишен мандата депутата Рады. 16 марта 2022 года Госбюро расследований (ГБР) объявило экс-депутата в розыск.
- В апреле 2022 года Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в РФ, где обосновался с января 2022 года.
- В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по нескольким статьям, включая госизмену.