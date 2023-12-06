Что известно о гибели экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива погиб от огнестрельного ранения в Одинцовском районе Московской области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, идет розыск преступников.

Кива был активным участником "майдана" и боевых действий на стороне киевского режима в Донбассе, однако затем примкнул к оппозиции. В начале 2022 года он уехал в Россию, где активно критиковал украинское руководство и поддерживал специальную военную операцию.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства гибели

Тело Кивы с раной на голове было найдено на территории одного из отелей в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, сообщили в оперативных службах.

Неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия, от полученных ранений он умер на месте, отметили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Реакция властей

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

Оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы проходят на территории ЦФО, сообщили в правоохранительных органах.

Предполагаемые организаторы убийства

Служба безопасности Украины (СБУ) могла нести ответственность за убийство Ильи Кивы, сообщил источник агентства Reuters.

По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает "украинский след", сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Что известно о Киве