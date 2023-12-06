В Вельске восстановили водоснабжение, нарушенное 5 декабря

Прокуратура проводит проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение в Вельске, нарушенное из-за аварии на сетях 5 декабря, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

"Авария устранена, водоснабжение всех объектов восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 5 декабря в районе дома № 24 по улице Некрасова около 18:00 мск на сетях холодного водоснабжения, но по технологическим причинам отключена вся вода. Отключена от водоснабжения была большая часть жилого фонда, а также 40 социальных объектов. Прокуратура проводит проверку.

В Вельске сейчас минус 21 градус.