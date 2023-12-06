Суд арестовал замдиректора Авиационно-спасательной компании МЧС по делу о коррупции

Артему Матвееву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении заместителя директора ФГБУ "Авиационно -спасательная компания МЧС России" Матвеева Артема Александровича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и избрал ему меру пресечения в виде заключение под стражу до 5 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Подробности уголовного дела в суде не сообщили.