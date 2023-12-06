Свыше 1,5 тыс. жителей астраханского села остаются без воды из-за аварий на водоводе

Следователи начали проверку

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение свыше 1,5 тыс. жителей села Тишково Астраханской области остается нарушенным из-за изношенной системы водоснабжения и затягивания работ со строительством нового водопровода. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В Тишково живет 1 580 человек. Ранее в СМИ появилась информация, что в селе две недели нет воды из-за нескольких аварий на водопроводе.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации по факту отсутствия водоснабжения в селе Тишково Володарского района области. Из сообщений СМИ следует, что у жителей Тишково на протяжении длительного времени происходят перебои с подачей воды, а иногда и полностью отсутствует водоснабжение по несколько недель", - говорится в сообщении. Следствие обещает дать правовую оценку действиям (бездействию) властей муниципалитета, ответственных за обеспечение сельчан водой.

Прокуратурой Астраханской области с учетом поступавших обращений жителей взяты на контроль работы по строительству нового водопровода в селе Тишково за счет инвестиционных средств. Надзорное ведомство также проконтролирует ход проверки СУ СК РФ по региону, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

28 ноября в Telegram-канале главы Володарского района Хамзы Исмуханова сообщалось, что питьевую воду жители набирают в здании сельской администрации.