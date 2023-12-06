Арестованы трое участников банды, совершавших резонансные преступления с 1998 года

Им инкриминируется совершение более 30 преступлений, отметили в МВД

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал участников банды, специализирующихся на тяжких преступлениях с 1998 года в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Михалева Олега Николаевича, Егоровой Ирины Дмитриевны, Трушкова Николая Ивановича. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал троим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.

Задержанные состояли в банде, на счету которой, по предварительным данным, несколько десятков эпизодов, связанных с похищением и убийством людей. Уголовное дело возбуждено по факту похищения двух лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательства денежных средств за их освобождение, сказали в суде.

О банде

В МВД сообщали, что полицейские задержали лидера и других участников банды, специализирующейся на совершении тяжких преступлений с 1998 года, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений. Ее лидерами стали бывший военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, бывшие военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе - начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД).

В списке преступлений банды - убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.