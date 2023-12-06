Экс-депутата Рады Киву убили из оружия с глушителем

Его тело было обнаружено в сквере гостиницы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предположительно Илья Кива был убит неизвестным из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено в сквере гостиницы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в деревне Супонево Одинцовского района обнаружено тело Ильи Кивы с огнестрельным ранением головы. Подмосковными следователями возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изымают записи с камер видеонаблюдения.