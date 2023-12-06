Число раненых из-за обстрелов ВСУ в Горловке увеличилось до шести

Глава города Иван Приходько сообщил, вследствие попадания снаряда "вооруженных формирований Украины повреждена котельная №28"

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Шесть мирных жителей, по уточненной информации, ранены в результате обстрела Горловки ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщал об одном раненом. "Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до шести", - написал он.

"Вследствие прямого попадания снаряда вооруженных формирований Украины повреждена котельная №28 (Центрально-Городской район Горловки). Без отопления осталось пять многоквартирных жилых домов и автовокзал", - добавил глава города.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 21:50 (время совпадает с московским) со стороны Дзержинска украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО.

По данным СЦКК, на улице Циолковского в Горловке были ранены мужчина и женщина, оба 1990 года рождения. В этом же районе повреждены котельная №28 "Донбасстеплоэнерго", четыре частных жилых дома и один многоквартирный.