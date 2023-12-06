В Москве в массовой драке пострадали четыре человека

В отдел полиции доставили 20 возможных участников инцидента

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате массовой драки в Москве. Инцидент произошел на Угрешской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате конфликта четыре человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставили ряд граждан. "Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в полицию после драки доставлены 20 человек.