В Южно-Сахалинске при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

Эвакуировали восемь человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в многоквартирном доме в центре Южно-Сахалинска. Спасатели эвакуировали восемь человек, три человека пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Эвакуированы восемь человек. Пострадали три человека", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, к приезду пожарного расчета в доме горел балкон на втором этаже, наблюдалось задымление лестничной площадки. Причина пожара пока не сообщается. Огонь ликвидирован.