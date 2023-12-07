В Приморье браконьер получил условный срок

Мужчина также возместит ущерб в размере 1,74 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Ольгинский районный суд Приморского края признал местного жителя виновным в браконьерстве гребешка и симы, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с возмещением ущерба на 1,74 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Приговором Ольгинского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в особо крупном размере) с назначением наказания в виде лишения свободы на три года условно и возмещением ущерба в размере 1,74 млн рублей. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

В августе 2022 года на территории частного домовладения в Ольгинском районе сотрудники пограничного управления изъяли крупную партию гребешка и симы. Документов, подтверждающих законность происхождения морепродуктов, мужчина предоставить не смог.