Жительницу Приморья осудили за передачу своих банковских счетов третьим лицам

Женщине назначили два года лишения свободы условно и штраф 100 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за передачу третьим лицам своих банковских счетов, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"В судебном заседании установлено, что в сентябре 2021 года по предложению ранее незнакомого мужчины осужденная зарегистрировалась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, открыла расчетные счета в пяти банковских организациях, после чего передала банковские карты и коды доступа третьим лицам за вознаграждение в размере 7 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что женщина осуждена по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств). С учетом позиции прокурора суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года, со штрафом 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.