В Бурятии при взлете загорелся двигатель грузового самолета

Пострадавших нет

ТАСС, 7 декабря. Двигатель грузового самолета загорелся при взлете в аэропорту города Улан-Удэ в Бурятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета загорелся двигатель. Самолет сбросил топливо и совершил посадку. Пострадавших нет", - написал он.

Генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщил ТАСС, что это был грузовой чартерный рейс. Он вылетел из Улан-Удэ и направлялся в Китай, пассажиров на борту не было. Все службы аэропорта были приведены в боевую готовность. Самолет приземлился около 08:30 (03:30 мск).