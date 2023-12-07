На юге Сахалина произошло ДТП с двумя большегрузами

По предварительной информации, есть пострадавшие

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Два большегруза в четверг утром перевернулись на автодороге на юге Сахалина, заблокировав проезжую часть. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в УГИБДД по Сахалинской области.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Большегрузы перевернулись на бок и заблокировали проезд", - рассказал собеседник агентства без подробностей.

Сейчас в районе ДТП временами идет дождь, ветра нет. Температура воздуха - плюс 6 градусов, поэтому на дороге сильная гололедица. Ранее сообщалось, что из-за обледенения полотна одну из трасс на юге Сахалина будут закрывать для проезда.