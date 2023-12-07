Прокуратура запросила казнь для поджигателя студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Японская прокуратура запросила смертный приговор для 45-летнего Синдзи Аобы, который в июле 2019 года поджег анимационную студию Kyoto Animation, в результате чего погибли 36 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По версии прокуратуры, преступник пошел на поджог, поскольку считал, что студия присвоила себе идею его романа, который он отправил на организованный компанией конкурс. В прокуратуре считают, что Аоба может нести полную ответственность за свои деяния.

Защита поджигателя настаивает, что злоумышленник бредил и поэтому лишь ограниченно дееспособен. Как ожидается, суд вынесет решение 25 января следующего года.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля 2019 года. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 литров и устроил поджог, в результате чего погибли 36 человек, 33 человека получили ожоги. Преступник также получил ожоги. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! ("Кэй-он!") и Haruhi Suzumiya ("Харухи Судзумия").