В Новосибирске пресекли работу лаборатории по производству синтетического наркотика

Сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 3 кг готовой продукции и 400 литров прекурсоров

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области пресекли деятельность дилеров, организовавших лабораторию по производству синтетического наркотика альфа-PVP в особо крупном размере. Изъято 400 литров прекурсоров, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудники Управления установили, что организатор нарколаборатории, 2001 года рождения, и его соучастница, 2002 года рождения, в арендованном частном доме занимались производством наркотического синтетического средства альфа-PVP. При обыске изъято свыше 3,3 кг готового наркотика, 60 литров вещества, содержащего наркотические средства, 400 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - сообщили в пресс-службе.

Следственным отделом УФСБ в отношении организатора и его соучастницы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК России (производство и незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере), соответственно. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемые задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.