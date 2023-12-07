В ЛНР из-за аварии на насосной станции без воды остаются более 120 тыс. человек

Водоснабжение также отсутствует на 119 социально значимых объектах

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 120 тыс. человек в Луганской Народной Республике (ЛНР) до сих пор остаются без воды из-за аварии на Славяносербской насосной станции. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

"По состоянию на 06:00 7 декабря 2023 года без водоснабжения остаются 120 800 [человек], 119 СЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в госпредприятии "Лугансквода" сообщали ТАСС, что ориентировочные возможные сроки возобновления работы насосной станции - 6 декабря, после чего будет осуществляться поэтапное заполнение систем водоснабжения городов, оставшихся без воды. Первым планируется запитать Славяносербск и населенные пункты Славяносербского района, 7 декабря - Алчевск, Перевальск и Перевальский район. Полностью завершить все работы планируют до 11 декабря. Также в госпредприятии сообщали, что для обеспечения жителей региона водой ежедневно будет задействовано 15 автоцистерн.

4 декабря на насосной станции произошла авария, из-за которой водоснабжение пропало у 232 тыс. человек. Также были отключены 247 социально значимых объектов (СЗО).