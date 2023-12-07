Замначальника УМВД в Новосибирске подозревают в получении взятки в особо крупном размере

На него завели уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено на заместителя начальника городской полиции в Новосибирске Александра Захарова, который был задержан правоохранителями 6 декабря. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан на 48 часов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержание Захарова связано с игорным бизнесом. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.