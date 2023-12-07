В Туве возбудили уголовное дело после гибели иностранного рабочего на ГОК

По данным следствия, в вентиляционной скважине во время работ по установке анкеров и решеток упала люлька, в которой находились рабочие, один из них погиб, второй получил травмы

ТАСС, 7 декабря. Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего из Китая на горно-обогатительном комбинате в Туве. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по Туве.

По данным прокуратуры региона, 5 декабря при работах на шахте горно-обогатительного комбината "Кызыл-Таштыгский" погиб рабочий из КНР, еще один гражданин Китая пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в вентиляционной скважине во время работ по установке анкеров и решеток упала люлька, в которой находились рабочие комбината. В результате 53-летний монтажник погиб на месте происшествия, 29-летний рабочий с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Следствием проведена выемка документации, в том числе касающейся вопросов соблюдения техники безопасности, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Горно-обогатительный комбинат "Кызыл-Таштыгский" принадлежит китайскому предприятию "Лунсин". Комбинат перерабатывает полиметаллическую руду.