В Актау ощутили толчки от произошедшего в Каспийском море землетрясения

Согласно данным казахстанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,7

АЛМА-АТА, 7 декабря. /ТАСС/. Подземные толчки силой 3-4 балла от произошедшего в Каспийском море землетрясения ощутили в городе Актау в Казахстане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

По данным Национальной сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, эпицентр землетрясения магнитудой 5 находился в азербайджанском секторе моря. Согласно данным казахстанских сейсмологов, его магнитуда составила 5,7.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.